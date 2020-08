Trotzdem: Nach der Geburt steht eine Mutter einem völlig veränderten Körper gegenüber. Wie kann sie am besten auf diesen neuen Körper eingehen?

Indem sie ihn tastend kennenlernt. Nach einer sogenannt spontanen Geburt rät man den Frauen, die Vagina während der Wundheilung in den ersten Wochen mit einer Salbe zu behandeln. Ich sage immer: Hört nicht mit dem Sälbelen auf! Macht weiter, nehmt euer Geschlecht mit den Fingern wahr. Wie fühlen sich die äusseren, wie die inneren Schamlippen an? Wie meine Klitoris? Wie der Eingang der Vagina? Was fühlt sich gut an, was nicht?