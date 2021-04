Kinder trauern anders als Erwachsene. Oft zeigen sich ihre Gefühle in Schüben. Sie können in einem Moment traurig sein, im anderen lachen. Die Trauer wird immer wieder unterbrochen von anderen Gefühlen oder Spielphasen. Der Trauerprozess kann deswegen längere Zeit in anspruch nehmen. Folgende Punkte können Kindern bei der Bewältigung der Gefühle helfen:

Den normalen Alltag und Tagesablauf so gut wie möglich beibehalten. Gewohnte Strukturen, Grenzen und Regeln sorgen für Halt und Geborgenheit.

Gefühle benennen. Sowohl über die eigenen Gefühle als auch dem Kind helfen, seine Gefühle in Worte zu fassen – oder ihm anbieten, seine Gefühle künstlerisch zu verarbeiten. Malen, basteln und spielen fällt Kindern manchmal einfacher, als sich verbal auszudrücken.

Kinder mitentscheiden lassen, wie sie die Trauer bewältigen möchten. Wollen sie an der Beerdigung teilnehmen oder wünschen sie sich ein anderes Abschiedsritual? Wenn Kinder mitentscheiden dürfen, hilft es ihnen, in der Hilflosigkeit des Verlusts ein Gefühl der Kontrolle zurückzugewinnen. Wichtig ist, dass Kinder eine Möglichkeit erhalten, sich zu verabschieden.