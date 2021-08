Bringt Cannabiskonsum auch den Hormonhaushalt durcheinander?

Man weiss, dass der Konsum von Cannabis, also Marihuana oder Haschisch, den Menstruationszyklus stören kann. Bei Frauen, die oft Cannabis konsumieren, treten beispielsweise häufiger Zyklen ohne Eisprung auf. Durch das Rauchen eines Joints wird die Wirksubstanz THC freigesetzt, welche direkt auf das Gehirn wirkt und so die Ausschüttung der Geschlechtshormone hemmt. Infolgedessen werden die Eierstöcke weniger stimuliert, was zu einer Eizellreifestörung und zu fehlenden oder verspäteten Eisprüngen führen kann. In der zweiten Zyklushälfte wird durch die fehlenden Eisprünge kein oder zu wenig Progesteron gebildet. Progesteron ist notwendig, damit die Gebärmutterschleimhaut für eine befruchtete Eizelle bereit ist. Der Konsum von Cannabis kann also dafür verantwortlich sein, dass sich eine befruchtete Eizelle, also ein Embryo, nicht einnisten kann. Man nimmt zudem an, dass Cannabis auch die Eileiterfunktion stört, indem die Beweglichkeit des Eileiters, welche für den Transport der befruchteten Eizelle wichtig ist, gehemmt wird.