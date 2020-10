Was ist das Spezielle an einem Verlust im ersten Drittel der Schwangerschaft?

Da ist es oft noch ein Tabuthema, weil viele Frauen ja bis zur zwölften Woche nicht über ihre Schwangerschaft reden. Wenn ein Kind früh in der Schwangerschaft stirbt, ist die Frau traurig, und niemand weiss warum. Deshalb ermutigen wir von der Fachstelle kindsverlust.ch Frauen, mit nahe stehenden Menschen von Anfang an über ihre Schwangerschaft zu reden. Wir werten nicht, ab welchem Stadium in der Schwangerschaft der Verlust für die Eltern besonders schmerzhaft ist. Wir begleiten sie in ihrer Trauer, hören zu, informieren sie auch über rechtliche Aspekte, und suchen Fachpersonen in ihrer Nähe: Hebammen, Psychologen, Elternberaterinnen oder weitere geeignete Fachpersonen, die sie vor Ort persönlich weiter betreuen können. Ein Kind, das vor einem stirbt, ist das schlimmste, was Eltern passieren kann. Verlieren sie es schon in der Schwangerschaft, können sie es nicht einmal richtig kennenlernen.