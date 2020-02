Was dann folgt, teilt sie in drei Phasen ein: «Zuerst war da die totale Erschöpfung. Die Hormone, die Anstrengung – mein Körper musste einiges durchmachen.» Dann kommt die Trauer. Bei Sarah und bei Roman. «Wenn ich mit dem Hund spazieren ging und einen jungen Vater mit Baby im Tragetuch sah, gab es mir schon einen Stich ins Herz», gesteht er. Und dann kommt die Erkenntnis: «Wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Wir sind wieder bei null in Sachen Familienplanung.»