Da das Ritual in den vergangenen Jahren immer mehr auch in der Schweiz angekommen ist, kommt bei vielen Eltern die Frage auf: Wie läuft das dieses Jahr? Dürfen Kinder in Zeiten von Corona und steigenden Fallzahlen an jeder Haustür klingeln? Dürfen sie in Gruppen umherziehen? Ist «Trick or Treat» überhaupt erlaubt?