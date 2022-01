Die Masken sind nun also in der 1. Klasse angekommen. Was lange Zeit als No-Go galt, ist nun ein Versuch, um das Coronavirus in den Griff zu kriegen. Dabei geht es nicht nur darum, Kinder und deren Umfeld vor weiteren Erkrankungen zu schützen, sondern – das geht in der Diskussion oft vergessen – vor allem auch darum, ihnen keine weiteren Quarantänen zumuten zu müssen. Das kann man gut finden oder auch nicht, aber es ist nunmal so. Und wenn man Quarantäne und Maske auf eine Waage legt, dann scheint uns, wiegt doch die Quarantäne deutlich schwerer. Item. Wie bereits der Volksmud weise verkündet, bringt es wenig, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht ändern kann. Hingegen können Kinder ungemein davon profitieren, wenn wir uns mit der Maske einfach arrangieren und sie nicht zu einem riesengrossen Problem stilisieren. Wie die Eltern mit der Maskenfrage umgehen, ist entscheidend dafür, wie sich die Kinder damit fühlen. Erzählen wir unseren Kindern, was für ein Pech sie doch haben, dass es sie nun trifft mit der Maskenpflicht, dann empfinden sie diese Bürde als viel schwerer als wenn wir ihnen einfach vorleben, dass das richtige Maskenhandling doch eigentlich überhaupt kein Problem ist.