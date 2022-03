Kylie Jenners Sohn heisst nicht mehr Wolf

Darf man sein Kind in der Schweiz einfach umbenennen?

Wolf Jacques Webster, so nannten Kylie Jenner und Travis Scott ihren Sohn nach dessen Geburt. Knapp eineinhalb Monate später gefällt ihnen der Name nicht mehr, und sie geben bekannt, dass sie ihr Baby umbenennen. Aber geht das überhaupt? In den USA schon. In der Schweiz ist dies nicht ganz so einfach.