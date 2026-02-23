«Es wäre sinnvoll, in gewissen Fällen früher eingreifen zu können», sagt sie. Zum Beispiel bei Kindern, die genetisch ein höheres Risiko für Diabetes hätten oder sehr stark und schnell zunehmen würden. Zudem hoffe sie, dass das Mindestalter bald von zwölf auf zehn Jahre gesenkt werde. «In der Sprechstunde gibt es zahlreiche Kinder in diesem Alter, die schon ein erhebliches Übergewicht zeigen und weiter rasant zunehmen».