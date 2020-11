Internationaler Tag der Rechte des Kindes

Die Schweiz tritt Kinderrechte täglich mit Füssen

Heute ist internationaler Tag der Kinderrechte. Am 20. November 1989 gab die entsprechende UN-Konvention allen Kindern weltweit Rechte. Dass diese in vielen Ländern nach wie vor nicht umgesetzt werden, ist kein Geheimnis. Aber wie sieht es eigentlich in der Schweiz aus? Nicht so toll, wie man glauben mag. Auch bei uns werden täglich massiv Kinderrechte verletzt.