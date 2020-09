Liebe Eva, es ist wohl selbstverständlich, dass du in der Nähe bleibst, wenn dein Sohn an seinen Hausaufgaben sitzt. Und ebenso, dass du ihn unterstützt. Es darf aber nicht sein, dass die Hausaufgaben zur täglichen Tortur werden. Vielleicht hilft es nun ja, wenn du einige Regeln aufstellst. Am besten vermitteln dein Mann und du deinem Sohn die Änderungen gemeinsam. Das hat bedeutend mehr Gewicht. Falls das alles nichts nützt, würde ich an deiner Stelle das Gespräch mit der Lehrperson suchen oder allenfalls eine weitere Fachperson einbeziehen. Damit würde ich nicht zu lange warten, bald sind Herbstferien und spätestens danach sollte sich die Situation verändert haben. Mit der nötigen Strenge hilfst du deinem Sohn meiner Meinung nach am meisten. Denn wie gesagt: Ufzgi sind nicht verhandelbar.