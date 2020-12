3. Abarbeiten

In der Tat – es bleibt nicht immer genug Zeit, alle Sachen auf der To-Do-Liste abzuhaken. Sind die Kinder aber mal für ein paar Tage weg, finden sich vielleicht ein paar ruhige Minuten, um aufgeschobene Dinge zu erledigen. Selbstverständlich in Massen – man will sich ja auch erholen. Aber für manche Leute bedeutet Erholung eben auch, um sich herum aufzuräumen. Darauf schwört nicht nur Marie Kondo. Wir halten es darum mit ihrem Grundsatz: «Does it spark joy?» – dann räumen wir es auf. Sonst: Füsse hoch. Danke.