Mit 19 Monaten

Alexandra Maurer schickt ihre Tochter ins Ballett

Alexandra Maurer besucht mir ihrer 19-monatigen Tochter Amélie seit kurzem einen Kinderballet-Kurs. Ist das viel zu früh? Oder voll okay? Darüber streiten sich ihre Follower in den sozialen Medien. Wir haben bei der Moderatorin nachgefragt, was sie beim Shitstorm am meisten erstaunt hat.