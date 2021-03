Das Interview des Jahres, in dem Herzogin Meghan und Prinz Harry schonungslos über die Gründe ausgepackt haben, die sie aus Grossbritannien vertrieben haben – in erster Linie die Hexenjagd, die Meghan zu suizidalen Gedanken trieb und rassistische Äusserungen in königlichen Reihen – sorgt für Empörung rund um den Globus.