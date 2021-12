Wilken fügte in dem Post hinzu: «Unsere kleine Welt steht seitdem still. Seit Tagen quäle ich mich Zuhause mit Wehen und Blutungen, mit vielen Tränen und teilweise auch still schweigend. Der Ausflug ins Krankenhaus, war nur kurz, aber aufwühlend... Ehrlich gesagt waren die letzten Tage alles andere als einfach.» Sie habe keine Kraft gehabt, sich zu melden und habe diese Zeit «für mich - für uns gebraucht».