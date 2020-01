Zudem hatte sie an den Critics' Choice Awards eine wichtige Aufgabe: Sie überreichte ihrem Kollegen Joaquin Phoenix, 45, die Auszeichnung für den besten Schauspieler. Es war also auch ein bisschen der erste Arbeitstag für die frischgebackene Mama. «Loooove!», «Gorgeous!», «Stunning!», so die Kommentare ihrer Follower zu ihrem Bild auf Instagram. Schön, wenn man nach dem Mutterschaftsurlaub so begeistert empfangen wird. Egal ob im Ausgang oder zurück bei der Arbeit – so macht die Rückkehr auch der grössten Glucke Spass!