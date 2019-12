Wir werden nicht müde, zu betonen, dass der Frauenkörper einfach crazy ist. Er kann unter anderem ein Baby wachsen lassen, dieses mehrere Kilo schwere Menschlein am Ende der Schwangerschaft (gefühlt) durch ein Röhrli pressen oder es per Kaiserschnitt aus sich herausschneiden lassen und das Ganze mehr oder weniger unbeschadet überstehen. Wow, Wonder Women!