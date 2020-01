Und dass der Kleine in nicht ganz so perfekter Haltung an seiner Mama hängt, hat wohl damit zu tun, dass sich Meghan die Trage nicht akkurat angeschnallt hat. Oder diese auf dem wohl etwas ausgiebigeren Marsch etwas verrutscht ist. Vielleicht auch darum, weil Mama ihren Wonneproppen zwischendurch so richtig knuddeln musste. Aber hey, ist uns allen sowas nicht auch schon passiert? Machen wir immer jeden Handgriff mit Babyutensilien nach Benutzerhandbuch?