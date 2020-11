Ashley Graham, 33, deren Sohn Isaac am 18. Januar auf die Welt gekommen ist, steht schon seit einiger Zeit wieder für verschiedene Projekte im Einsatz. Doch erst für ihren Auftritt an der Mailand Fashion Week Ende September war das Plus Size Model gleich mehrere Tage lang getrennt von ihrem Baby, das mit Papa Justin Ervin in New York blieb. Wie sich die Neo-Mama dabei fühlte, verriet sie nun in ihrem «Pillow Talk Vlog» auf Youtube. Und das klingt ziemlich hin- und hergerissen: