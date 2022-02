In einem eigenen Post widmet er ausserdem seiner Frau rührende Zeilen. «Ich kann nicht ausdrücken oder beschreiben, was ich Tag für Tag miterlebe, da @ashleygraham jeden Moment jeder Sekunde nutzt, um sich um unsere neuen kleinen Jungen zu kümmern. «Beeindruckend» ist zu klein. «Erstaunlich» ist näher. «Mutter» ist perfekt. Ich liebe dich.» Ausserdem verrät der Papa, welcher Name zu welchem Buben gehört. Roman ist das Kind, das gerade an Ashley Grahams Brust trinkt, Malachi kuschelt sich an die Schulter seiner Mama.