In einem Video-Anruf mit der britischen Talkshow «This Morning» stellt die dreifache Mutter nun nicht nur ihr neues Projekt «Hold Still 2020» vor, in dem es darum geht, Fotos von Bürgern aus dem Lockdown zu sammeln. Sie verriet auch, dass der Heimunterricht mit Sohn George, 6, und seiner Schwester Charlotte, 5, nicht immer reibungslos läuft: «George ist oft sehr verärgert, weil er lieber Charlottes Aufgaben machen möchte» sagt Kate. «Spinnen-Brötchen zu machen ist auch wirklich viel cooler, als Lesen und Schreiben», fügt die Frau von Prinz William, 37, lachend hinzu.