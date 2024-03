Auch Michelle Hunzikers Freund Alessandro scheint seinen Platz in der Familie gefunden zu haben. Denn das Mädchen, das allem Anschein nach Celeste ist, lehnt sich auf dem Foto an ihn. Er legt seinen Arm beschützend um sie. Der TV-Moderatorin ist scheint zu gelingen, womit viele Patchwork-Familien kämpfen: Sie integriert ihren neuen Partner erfolgreich in ihren Familienverbund. Wie das gelingen kann, erfahrt ihr im Artikel: «So klappt das erste Zusammentreffen mit dem neuen Freund».