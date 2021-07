Mit Janique, 27, ist er seit 2016 zusammen und seit 2019 verheiratet. Die Schwyzerin kann punkto Energie locker mit ihrem Mann mithalten. Beide mögen den Sport in der Natur und den See, er fischt leidenschaftlich, sie wakeboardet gern. Momentan sind Inlineskaten mit dem Kinderwagen oder Wandern aus Zeitgründen aber der einzige Sport, den es für die Psychomotorik-Therapeutin gibt. Auch Mael ist schon sehr aktiv, er spielt gern Pingpong, bällelet oder tobt im Wald herum; vom Charakter her ist der Dreijährige allerdings ganz sanft. Und die kleine Mahina? «Sie ist ganz anders», sagt Janique Heinzer. «Sie kennt nichts. Wenn sie etwas sieht, will sie es. Sie ist aber ein sehr fröhliches Baby.»