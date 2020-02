Aufregende Zeiten für Bligg, 43. Der Musiker ist Anfang Woche Vater einer Tochter geworden: Vivienne kam am Montagabend spät zur Welt – eine Herausforderung: Er steht momentan fast täglich für «Art on Ice» auf der Bühne. «Es war ein Glück, dass Vivienne an einem vorstellungsfreien Tag auf die Welt kam», so Bligg zu «Blick». «Vor Freude habe ich aber in der darauffolgenden Nacht kein Auge zu gemacht.»