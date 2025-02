Daheim in zwei Welten

Seit dreieinhalb Jahren pendelt Dominique Rinderknecht zwischen Zürich und Kapstadt, wo sie als Schmuckdesignerin arbeitet. In ihrer Wahlheimat lernte sie Anfang 2021 ihren Ehemann kennen, im Mai desselben Jahres verlobten sie sich. «Ich erinnere mich genau an den Moment, als ich wusste, dass Dominique die Frau fürs Leben ist», sagt Gage. «Da war dieser Blick, ich schaute Dominique an und fühlte eine tiefe Verbundenheit, die ich zuvor noch nie gespürt hatte.» Dass Dominique in der Schweiz bekannt ist, habe er erst viel später erfahren. «Ich lernte sie als normale private Person kennen. Als den herzlichen und wunderschönen Menschen, der sie ist und den ich so liebe», sagt er und strahlt seine frisch Angetraute an. Sie strahlt zurück. «Drew ist ein sehr respektvoller und rücksichtsvoller Mensch. Er ist ein wahrer Gentleman und hält Fremden die Lifttür auf.» Zur Trauung trägt er eine handgefertigte Tartanhose. «Eine modernere Art, mein schottisches Erbe zu feiern», sagt er. Die Braut verzaubert in einem für sie kreierten Kleid des Schweizer Labels Mourjjan vom libanesischen Designer Roland G. Rahal. «Ein Haute-Couture-Traum aus Satin mit handgefertigten Spitzenärmeln und einem langen Schleier», so Rinderknecht.