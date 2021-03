Zurück zu Britney. Wenn ihr die Wahrung der Bildrechte und Entscheidungsfreiheit ihrer Kinder so wichtig ist, weshalb teilt sie nun also doch Fotos mit ihren Kindern? Ganz einfach: Sie hat die beiden gefragt. «Jetzt waren sie endlich mal einverstanden damit, dass ich etwas poste. Ich fühle mich nicht mehr übergangen», schreibt sie mit lachenden Emojis. «Das werde ich feiern ... oh nein, ich glaube, coole Mütter tun sowas nicht ... ok, gehe ich halt stattdessen ein Buch lesen.»