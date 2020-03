Dass es allerdings keine so gut drauf hat, andere zu bestechen, wie Chrissy Teigen, beweist sie mit dem nachfolgenden Foto. Sie schreibt dazu auf Instagram: «Me when John comes home and I want another dog» – «Ich wenn John heimkommt und ich einen weiteren Hund möchte.» Ihr Mann John Legend antwortet darauf: «This is why we have so many dogs already» – «Genau darum haben wir schon so viele Hunde.»