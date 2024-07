Christina Hänni erzählt vom Abnehmen nach der Geburt

Christina Hänni über ihren Schlafentzug als Mutter

Schon bevor sie Mutter geworden sei, hätten alle sie vor dem Schlafentzug gewarnt. Christina Hänni dachte aber, dass man einfach am Stück die ganze Nacht wach sei. «Bei mir zumindest ist aber das Problem, dass ich schon zum Schlafen komme, aber einfach immer nur eine Stunde am Stück und das so viermal in der Nacht.» Entsprechend schlafe sie zwar vier Stunden pro Nacht, aber nicht am Stück. «Das ist das, was echt fies ist und was den Schlafentzug wahrscheinlich ausmacht.» Es gehe bis jetzt aber tagsüber und sie habe sich darauf eingestellt. «Ich bin dankbar, dass es mit dem Stillen klappt.»