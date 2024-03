Weniger lustig ist die Kurzatmigkeit, die Christina Hänni erlebt. «Treppensteigen ist schwer, lange Sprachnachrichten sind schwer», erklärt sie. Langsam drückt das Baby nach oben und tritt ihr fröhlich in die Lunge und in den Magen. «Das ist ganz, ganz toll. Die Freuden einer Schwangerschaft», seufzt sie. Luca fühlt sich daneben offenbar hilflos, weil er seiner Frau diese Last nicht abnehmen kann.