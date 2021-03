Dass seine Vaterrolle ihm so zusagen wird, damit hat der One-Direction-Star nicht gerechnet. «Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, dass es mir so gut gefallen wird», so Zayn. Denn eigentlich passe ein Baby überhaupt nicht in sein Leben, dass sich bis anhin nur um seine Karriere gedreht hat. «Früher war ich immer damit beschäftigt, Musik zu schreiben und aufzunehmen. Es ging immer nur um mich und meine Arbeit.»