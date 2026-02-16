2022 rief der Beobachter mit dem Projekt «Achtung Schulweg» die Bevölkerung auf, heikle Stellen auf Schulwegen zu melden – mit überwältigendem Echo. Eltern und Anwohner aus der ganzen Schweiz meldeten innert sechs Wochen über 600 gefährliche Verkehrswege. Diese grosse Resonanz zeigte der Beobachter-Redaktion, dass das Thema der Bevölkerung unter den Nägeln brennt. Zudem haben wir festgestellt, dass es oft viel Engagement einzelner Bürgerinnen und Bürger oder lokaler Elternkommitees braucht, damit heikle Stellen auf Schulwegen sicherer gestaltet werden. Eine nationale Übersicht, wo Eltern Gefahren sehen und wie Gemeinden und Schulbehörden damit umgehen, gibt es bisher nicht. Deshalb haben wir nach Lösungen gesucht, wie wir weiter auf die teilweise mangelnde Sicherheit von Kindern auf Schulwegen aufmerksam machen können. Denn jedes Kind, das im Strassenverkehr verletzt oder gar getötet wird, ist eines zu viel. Mit Moveable und Fussverkehr Schweiz und der Unterstützung vom Fonds für Verkehrssicherheit ist es nun gelungen, eine Plattform zu schaffen, die aufmerksam macht auf das Thema, den Dialog zwischen den Gemeinden und Eltern fördert und Eltern mit praktischen Tipps und hilfreichen Informationen unterstützt.