Der erste selbstständig zurückgelegte Schulweg ist für Kinder ein grosser und wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung. Derweil ist der Schulweg für viele Erziehungsberechtigte negativ behaftet. Unübersichtliche Kreuzungen, fehlende Trottoirs, Baustellen oder dichter Verkehr bereiten besorgten Eltern gerne mal schlaflose Nächte.
Genau hier setzt schulweg.ch an. Die neue nationale Online-Plattform bündelt Wissen rund um sichere Schulwege und bringt Eltern, Fachleute und Behörden an einen Tisch. Die Beta-Version ist seit Ende Januar online.
Hinter schulweg.ch stehen die Vereine moveable und Fussverkehr Schweiz sowie der «Beobachter». Ihr Ziel: Kinder sollen ihren Schulweg möglichst sicher und selbstständig bewältigen können. Unterstützt wird das Projekt vom Fonds für Verkehrssicherheit. Erstmals entsteht so eine gesamtschweizerische Übersicht zu Gefahrenstellen und zu möglichen Verbesserungen.
Bei rechtlichen Fragen dürfen sich Eltern an den «Beobachter» wenden
Das Herzstück der Plattform ist eine interaktive Karte. Eltern und Anwohner:innen können hier heikle Verkehrspunkte melden oder vorbildliche Lösungen sichtbar machen. Befindet sich eine Meldung in einer teilnehmenden Gemeinde, wird die zuständige Verwaltung direkt informiert und kann reagieren.
Erste Pilotgemeinden sind bereits dabei, das Interesse weiterer Gemeinden ist gross.
Neben der Karte bietet die Plattform fundiertes Expertenwissen zur Verkehrssicherheit von Kindern, praktische Tipps für den Alltag sowie individuelle Beratung. Bei rechtlichen oder organisatorischen Fragen können sich Eltern an das Beratungszentrum des «Beobachters» wenden.
Aktuell befindet sich schulweg.ch in der Testphase. Die Initiantinnen und Initianten laden die Bevölkerung ein, die Plattform zu nutzen und Rückmeldungen zu geben. Diese sollen in die Weiterentwicklung einfliessen, bevor die Vollversion Mitte Jahr online geht. «Die Plattform soll schweizweit ein zentraler Ort für Anliegen rund um den Schulweg werden und den partnerschaftlichen Austausch zwischen Eltern und Behörden fördern», sagt Projektleiter Hannes Heller. Je besser die Information, desto sicherer bewegten sich Kinder im Strassenraum, ergänzt Pascal Regli von Fussverkehr Schweiz.
Frau Hebeisen, wie ist es zum Projekt Schulweg.ch gekommen?
Schulweg.ch ist aus drei Einzelinitiativen zusammengewachsen: Dem Projekt «Achtung Schulweg» der Zeitschrift Beobachter, der thematischen Erweiterung des Velo-Problemstellenmelders «Bikeable» vom Verein Moveable und der Weiterführung der Sicherheitsbemühungen des Vereins Fussverkehr Schweiz, die von 2022 bis 2025 die nationale Kampagne «Stoppen für SchuLkinder» betreut haben.
2022 rief der Beobachter mit dem Projekt «Achtung Schulweg» die Bevölkerung auf, heikle Stellen auf Schulwegen zu melden – mit überwältigendem Echo. Eltern und Anwohner aus der ganzen Schweiz meldeten innert sechs Wochen über 600 gefährliche Verkehrswege. Diese grosse Resonanz zeigte der Beobachter-Redaktion, dass das Thema der Bevölkerung unter den Nägeln brennt. Zudem haben wir festgestellt, dass es oft viel Engagement einzelner Bürgerinnen und Bürger oder lokaler Elternkommitees braucht, damit heikle Stellen auf Schulwegen sicherer gestaltet werden. Eine nationale Übersicht, wo Eltern Gefahren sehen und wie Gemeinden und Schulbehörden damit umgehen, gibt es bisher nicht. Deshalb haben wir nach Lösungen gesucht, wie wir weiter auf die teilweise mangelnde Sicherheit von Kindern auf Schulwegen aufmerksam machen können. Denn jedes Kind, das im Strassenverkehr verletzt oder gar getötet wird, ist eines zu viel. Mit Moveable und Fussverkehr Schweiz und der Unterstützung vom Fonds für Verkehrssicherheit ist es nun gelungen, eine Plattform zu schaffen, die aufmerksam macht auf das Thema, den Dialog zwischen den Gemeinden und Eltern fördert und Eltern mit praktischen Tipps und hilfreichen Informationen unterstützt.
Wie lange hat es gedauert von der Idee bis die Plattform nun live ging?
Ab dem Zeitpunkt, wo wir drei Projektpartner uns einig waren, dass wir gemeinsam eine Plattform lancieren wollen und der Fonds für Verkehrssicherheit uns seine Unterstützung zugesichert hat, rund ein Jahr – was ein relativ kurzer Zeitraum für ein so umfangreiches Vorhaben ist. Das war möglich, weil durch die jahrelange Erfahrung der Projektpartner schon viel Wissen und Strukturen vorhanden waren: Die sichere Datenverarbeitung und Strukturierung der Meldungen bei Moveable, das enorme Wissen zu Verkehrsplanung und Verkehrserziehung beim Verein Fussverkehr Schweiz und die journalistische und rechtliche Kompetenz des Beobachters, der durch das Vorgängerprojekt viel Vertrauen bei den Leserinnen und Lesern geniesst in dem Thema.
Gab es einen konkreten Grund oder einen Vorfall, der zu schulweg.ch führte?
Als wir das Projekt «Achtung Schulweg » gestartet haben, hatten wir zwar noch keinen genauen Überblick, wie häufig Unfälle auf Schulwegen tatsächlich sind. Es gibt zwar Statistiken zur Anzahl getöteter und schwer verletzter Kinder, aber die Zahlen lassen keine Schlüsse zu, ob die Gefahr etwa an einzelnen Stellen besonders gross ist. Es war mehr ein Gefühl, dass Kinder auf einigen Schulwegen Gefahren ausgesetzt sind – und dass zu wenig unternommen wird, um sie besser zu schützen. Auf nationaler Ebene gibt es noch zu wenige konkrete Verbesserungsvorschläge, und jene, die es gibt, sind heftig umstritten – etwa die Frage zu Tempo 30 innerorts. Obwohl diverse Studien längst zeigen, dass dies die effektivste Massnahme für weniger Unfälle und vor allem weniger schwere Verletzungen ist.
Seit Dezember 2022 sind acht Kinder auf dem Schulweg bei einer Kollision mit einem Auto oder einem Lastwagen gestorben. Jedes Mal ist die Bestürzung gross, doch dann verhallt das Echo auf die Unfälle häufig relativ rasch wieder.
Für die betroffenen Familien, die Gspändli und auch die Unfallverursacher sind das aber schreckliche Ereignisse, die prägen. Und jeder Unfall ist einer zu viel. Darum rücken wir mit Schulweg.ch die Schulwegsicherheit nun ins Zentrum – und zwar über einen langen Zeitraum, damit die Sicherheit der Schulkinder nachhaltig verbessert werden kann.
Wie reagieren Grossstädte wie Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen auf die Plattform?
Erste Grossstädte haben Interesse am Projekt bekundet, die Gespräche dazu laufen aktuell, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte.
Wie schätzen Sie die Schulwegsituationen in der Schweiz ein?
Wir haben in der Schweiz das grosse Glück, dass die Schülerinnen und Schüler den Weg zur Schule selbständig bewältigen können. Das ist sehr wichtig für die Kinder, denn ein Schulweg ist viel mehr als einfach ein Weg: Er ist ein Raum zum Entdecken, sich bewegen, Freundschaften schliessen oder auch einen cleveren Umgang mit Konflikten mit den Gspändli zu lernen. Und auch bei der Verkehrssicherheit hat die Schweiz in den letzten 30 Jahren grosse Fortschritte gemacht. Aber: Die Welt wandelt sich, und deshalb ist ein Verkehrsweg, der vor 20 Jahren sicher war, nicht automatisch heute auch noch sicher genug für die Kinder. Heute ist das Verkehrsaufkommen viel dichter, die Autos sind grösser und schwerer geworden, haben mehr PS, und es sind Elektroautos und -Lastwagen als neue Verkehrsteilnehmer hinzugekommen. Die sind zwar leiser, was für Anwohner gut ist. Für Kinder sind diese modernen Fahrzeuge aber eher gefährlicher.
Sie schreiben, dass Behörden automatisch informiert werden, wenn Eltern eine Meldung machen. Welche Behörden sind das genau und wie geht es weiter, wenn eine Behörde informiert wurde?
Wenn eine Stadt oder ein Dorf am Projekt mitmacht, erhält die Gemeinde eine Mitteilung mit allen Angaben, die der User oder die Userin auf schulweg.ch eingegeben hat. Dazu gehören die genauen Koordinaten der betreffenden Stelle, das Foto und die Beschreibung der Situation. In der Regel geht die Meldung bei der Verwaltung ein. Die Gemeindemitarbeiterin kann dann der Melderin oder dem Melder direkt über schulweg.ch eine Rückmeldung geben, Rückfragen stellen und auch zurückmelden, wenn die Stadt die gefährliche Stelle verbessert hat. Das ist einfach, und vor allem auch transparent. Eltern der nächsten «Schülergeneration» sehen dann, wie der Austausch mit der Gemeinde in der Vergangenheit abgelaufen ist. Dieses Wissen geht sonst oft verloren, wenn es in einem Elternforum oder Schulwegkomittee zu Wechseln kommt, wenn die eigenen Kinder aus dem Alter rausgewachsen sind, in dem die Schulwegsicherheit ein grosses Thema ist.