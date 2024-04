Probelauf: Wer den Babynamen früh kommuniziert, hat die Gelegenheit, ihn schon mal einem Praxistext zu unterziehen. Vielleicht entscheidet man sich dann in letzter Sekunde doch noch um? Immerhin leidet eine nicht zu verachtende Zahl an Elternpaaren unter dem Phänomen «Baby Name Regret». Sie bereuen die Namenswahl für ihr Kind. Experten der weltgrössten Vornamen-Plattform Nameberry schätzen, dass dies 10 bis 20 Prozent der Eltern passiert. Eine Studie in Grossbritannien zeigt, dass sogar mehr als 50 Prozent der Elternpaare ihr Kind nicht mehr gleich nennen würden. Ein kleiner Probelauf kann also nicht schaden.