Daniel Albrecht lebt getrennt, ist aber als Vater glücklich

Das Leben des ehemaligen Skirennfahrers ist ein Auf und Ab. Gold bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften 2007 in der Kombination. Vier Weltcupsiege, er ist ganz oben angekommen. Doch dann, beim Abschlusstraining zur Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel 2009, fliegt er über den Zielsprung, stürzt schwer. Schädel-Hirn-Trauma. Alles aus. Die tragischen Bilder gehen um die Welt. Drei Wochen liegt der Walliser im Koma. Er kämpft sich zurück – ins Leben und auf die Rennpisten. Doch er kann an seine grossen Erfolge nicht mehr anknüpfen.