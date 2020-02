Diese Woche hatten William und seine Frau, Herzogin Kate, 38, gleich mehrere Termine in der Region Swansea Bay an der Südküste von Wales. Damit die Energielevel hoch bleiben, gönnten sie sich zwischendurch eine feine Glace in einer Eisdiele. Laut «hello.uk» fiel dem dreifachen Vater dort ein Kind auf, das im Bilderbuch «Für Hund und Katz ist auch noch Platz» blätterte. William – ganz in Plauderlaune – verriet, dass es in der Geschichte um eine gute Hexe geht, die Tiere auf ihrem Besen mitfliegen lässt. Warum er das so genau weiss? Weil das Buch bei ihm zu Hause ein totaler Hit sei. «Ich lese es unseren Kindern ständig vor», sagte William. Die Geschichte habe ihn schon des öfteren beim Zubettbringen von George und Charlotte gerettet.