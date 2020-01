Jungmama Eli Simic, 31, steht an einem Wendepunkt: 18 Monate lang hat sich die Bachelorette von 2017 vollumfänglich um ihre Tochter Mia gekümmert. Die meiste Zeit davon als alleinerziehende Mutter. Gewohnt ehrlich gibt der Instagram-Star in ihrem jüngsten Video-Beitrag zu: «Ich will mir mehr Zeit verschaffen. Zeit, in der ich mich weder um Mia, noch den Haushalt oder um meinen Job kümmere.»