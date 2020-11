Doch sie gingen offenbar in sich und fanden den Mut, den Kindern die Wahrheit zu sagen. «Ich musste mich daran erinnern, dass der Schlüssel zum Leben darin besteht, auch mit unangenehmen Gefühlen klar zu kommen.» Oder wie es einer ihrer Follower auf Instagram in der Kommentarspalte treffend formulierte: «We aren't here to stop our kids from hurting. We are here to teach them how to learn from hurting» – «Wir sind nicht hier, um unsere Kinder davor zu bewahren, verletzt zu werden. Wir sind hier, um ihnen beizubringen, wie man aus Verletzungen lernt.»