Die werdende Mama beruhigt aber ihre Fans. Es gehe ihr nach wie vor sehr gut, sie erlebe grundsätzlich eine schöne Schwangerschaft. Ihre Plazenta sei zwar schwach, aber der kleine Junge in ihrem Bauch wachse kräftig – kräftiger als ihre bereits geborenen Kinder Luna, 4, und Miles, 2. «Er bewegt sich so viel und so viel früher, als sie es je getan haben. Ich bin so aufgeregt, er ist der stärkste kleine Kerl. Er ist der stärkste, coolste Kerl in eineme besch**** Haus.»