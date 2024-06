Das müssen Schwangere über CMV wissen

Warum?

Frauen, die schon ein Kleinkind daheim haben, haben eine grössere Gefahr, sich anzustecken. In der Spielgruppe oder in der Kita kursiert CMV relativ häufig. Kleinkindern macht das Virus nichts, sie sind aber relativ lange infektiös, scheiden das Virus also lange in Körperflüssigkeiten aus, und können deswegen ihre Mütter leicht anstecken. Die gute Neuigkeit ist aber: Mit etwas Wissen und Vorsicht lässt sich eine Übertragung gut vermeiden.