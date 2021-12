«Als Vater würde ich sehr gerne daran arbeiten, meinen zwei Buben bewusster zuzuhören, zuzuschauen und mit mehr Geduld präsent zu sein. Das fällt mir zu Hause manchmal etwas schwer. Man ist im Alltag von Technik und Elektronik oft abgelenkt. Wenn wir in der Natur unterwegs sind, können wir die Zeit zusammen viel besser geniessen. Seit der Coronapandemie hat sich da zwar schon viel getan, aber es ist noch Luft nach oben», sagt Beutl auf Anfrage der Schweizer Illustrierten. «Früher war ich wohl etwa 80 Prozent meiner Zeit auf dem Handy erreichbar, heute sind es noch 30 Prozent. Ansonsten lege ich das Gerät weg oder schalte es stumm. Denn diese schöne Zeit, wenn die Kinder noch so klein sind, kann man nicht anhalten. Man muss sie bewusst geniessen. 2022 werden wir also noch häufiger unser Wohnzimmer raus in die Natur verlegen.»