Und zum Schluss lässt das Paar seinen Lieblingssong spielen «This Little Light Of Mine». Dazu richtet das Paar eine Botschaft an die Welt, die vielleicht auch als Seitenhieb auf die Kritiker zu verstehen ist, denen Meghan nichts recht machen kann. Meghan zitiert Martin Luther King: «Die Dunkeheit kann die Dunkelheit nicht besiegen, nur das Licht kann das.» Und Harry sagt: «Die Liebe gewinnt immer!»