Das Tablet ist die neue Schiefertafel

Ein Beispiel: Yael musste in Geometrie eine Figur mit dem Zirkel in ihr Aufgabenheft zeichnen. Mit dem Tablet fotografierte sie das Ergebnis und lud es auf den Server. Die Lehrerin konnte es kommentieren, und die Schülerin sah zu Hause die Anmerkung. Ist das nicht zu kompliziert für eine Viertklässlerin? «Nein, das ist gar kein Problem. Ich kenne mich damit aus», sagt Yael. Trotzdem sei sie froh, wieder in der Schule zu sein. «Meine jüngeren Geschwister haben mich zu Hause echt oft abgelenkt.»