Ihre Ehrlichkeit kommt bei der früher so auf Perfektion versessenen Instagram-Community gut an. «Auf die Posts, in denen ich zwar nicht perfekt rüberkomme, aber dafür ehrlich bin, kriege ich am meisten positive Rückmeldungen von meinen Followern», sagt Eli, der bereits fast 16'000 Menschen folgen – darunter viele Mütter. «Viele von ihnen bedanken sich dafür, dass ich ihnen Einblick in meine Realität gewähre. Oft sehen sie nur die Illusion, die ihnen vorgegaukelt wird. Das perfekt eingerichtete Kinderzimmer, die sauberen Böden, die toll gestylten Kids – und denken, dass sie selber versagen, wenn sie es nicht genau so hinkriegen.»