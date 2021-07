Theo Salis, 7, ist ein Tiernarr. Während sein jüngerer Bruder Elio, 5, total auf Autos abfährt, interessiert sich der Älteste von Karin, 38, und Gianfranco Salis, 38, einzig für alles, was kreucht und fleucht. «Seit er auf der Welt ist, begeistert er sich für Tiere», sagt sein Vater. Wer einen Blick in Theos Kinderzimmer wirft, sieht nur: Tiere! Auf Bettwäsche gedruckt, als Stoff- und Spielzeugtiere, als Wimpel an Wänden – und in vielen Büchern.