Remo Largo kam 1943 in Winterthur zur Welt. In den ersten sechs Schuljahren hat er laut eigenen Angaben kaum etwas gelernt und bezeichnete sich und seine damaligen Mitschüler in einem Interview mit dem «Spiegel» als Opfer eines gewalttätigen und überforderten Pädagogen. Später absolvierte er sein Studium der Medizin und Entwicklungspädiatrie in Zürich und in Los Angeles.