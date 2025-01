Deshalb hat die Mutter von «Side Eyeing Chloe» Schuldgefühle

Xenia Schlegel, ehemalige Geschäftsführerin der Stiftung Kinderschutz Schweiz, sagte etwa in einem Interview mit schweizer-illustrierte.ch: «Sobald ich ein Bild weitergebe, sogar in der altmodischen Form eines entwickelten Fotos, gebe ich es aus der Hand und habe keine Kontrolle mehr darüber. In diesem Moment gefährde ich das Kindeswohl.» Wollen Eltern dennoch ein Bild ihres Kindes teilen, sollten sie sich überleben: «Respektiere ich mit der Veröffentlichung dieses Bildes die Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre meines Kindes? Oder finde nur ich das Bild lustig und geht es mir bei der Weitergabe eher darum, meine Gefühle wiederzugeben?»