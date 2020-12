Nicht ganz so top secret

Diane Krugers Töchterchen ist zu süss, um sie zu verstecken

Eigentlich will sie ihr Töchterchen möglichst abseits der Öffentlichkeit aufwachsen lassen. Doch ganz so konsequent ist Diane Kruger nicht. In ihrem neuesten Instagram-Beitrag zeigt sie ein Video von ihrem Partner Norman Reedus und ihrer gemeinsamen Tochter, wie sie völlig versunken in der Spielecke zusammen singen.