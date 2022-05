Die Amato-Vierlinge feiern Geburtstag

«Es war der Teufel los!» Annamaria Amato, 56, erinnert sich noch gut – nachdem sie das Video geschaut hat, das ihr Mann Toni gemacht hatte. Damals, am 13. Mai 1999, beim zweiten Geburtstag ihrer Vierlinge: Annamaria, eine gebürtige Italienerin, trägt vier Torten in die Stube, die Verwandten singen «Buon compleanno!», heben die Prosecco-Gläser. Auf jeder Torte brennen zwei Kerzli – doch jedes der vierköpfigen Rasselbande will sie zuerst ausblasen. Davide, normalerweise der Ruhigste, beginnt zu schreien, Angelo, Pietro und Syria lassen sich anstecken, Syria patscht in eine Torte, die andern machen es ihr nach – im Nu verwandelte sich die Stube der Amatos in Arbon TG in ein Tollhaus.