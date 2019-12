Normalerweise präsentieren sie sich ihren Fans in aufregenden Roben und perfekt sitzenden Anzügen – doch am Weihnachtsmorgen scheint das Kind ihn ihnen zu erwachen. Dann können es Stars wie John Legend oder Lindsey Vonn kaum erwarten, in ihre Wohnzimmer zu huschen, um nachzuschauen, ob der Weihnachtsmann durch ihren Kamin gestiegen ist und ihnen ein paar Päckli dagelassen hat.