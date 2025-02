Am 7. Februar 2025 durften Prinzessin Sofia (40) und Prinz Carl Philip von Schweden (45) ihr viertes Kind auf der Welt begrüssen. Nach drei Söhnen freut sich das Paar über die Geburt seiner ersten Tochter. Die kleine Prinzessin, geboren im Sternzeichen Wassermann mit Aszendent Krebs, belegt Platz acht in der schwedischen Thronfolge. Sie wog bei der Geburt 3645 Gramm und war 49 Zentimeter gross. Und ihre Brüder, die Prinzen Alexander (8), Gabriel (7) und Julian (3) haben sie schon im Krankenhaus kennengelernt. Das ist bislang alles, was man über das jüngste Mitglied der schwedischen Königsfamilie in den ersten drei Tagen seines Lebens erfuhr.