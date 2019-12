Babyglück, Tandemstillen, MuKi-Ferien

Die zehn schönsten Mama-Momente 2019

Ob auf dem ersten Spaziergang nach der Geburt, in den ersten Mutter-Kind-Ferien oder beim Tandemstillen: Prominente Mütter wie Annina Frey, Martina Hingis, Pink oder Herzogin Kate gewährten uns 2019 immer wieder private Einblicke in ihr Familienleben. In unserer Bildergalerie haben wir zehn der schönsten Momente für euch gesammelt.